Altın Koza'da İlyas Salman'ın sözleri dini hassasiyetleri tartışmaya açtı

Festivaldeki konuşma ve tepki:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin 33’üncüsü kapsamında, sahneye çıkan İlyas Salman'ın dini değerlere yönelik ifadeleri tepkiyle karşılandı. Salman, ödül teslimi için çıktığı törende yaptığı konuşma sonrası salon ve izleyiciler arasında tartışma yarattı.

Salman'ın sözleri:

Ödül teslimi öncesi konuşan Salman emeğe verdiği önemi vurgulayarak, "Aşkı, şiiri ve kavgayı bilmeyen insandan hayır gelmez. Çünkü ben aşık olacak, uğruna şiir yazılacak çok güzellik ve katledilecek çok onursuz biliyorum. Onursuzları bir kenara bırakalım. Güzelliklerin ve şiirlerin yaşandığı bu dünya için emek harcayalım. Çünkü yaratanın bile bir emek tarafından yaratıldığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Salman, bir şiirinden söz ederek, "ölmek istemiyorum. Çünkü dünya denen güzel ifrite gelmek varsa gitmekte var. Biliyorum. Ama gitmek istemiyorum. Çünkü kalıbım sığsa bile aklım sığmaz ahiretinize" dizelerini aktardı.

Salon tepkisi ve anekdot:

Kimi salon izleyicilerinin alkışları üzerine söylemlerini sürdüren Salman, önceki sağlık sorununa dair anısını da paylaştı: "Çenemde pıhtı attı. Daha doğrusu çarpıldım, birtakım kişiler dedi ki maneviyata inanmadığı için çarpıldı. Halbuki teğet geçti. Ankara’ya uğrayacaktı." Bu ifadeler, konuşmanın ardından eleştiri ve tartışma konusunu oluşturdu.

Festival organizasyonu ve konuşmanın bağlamı kaynaklarda yer aldığı şekilde aktarılırken, söz konusu ifadelerin hem salonda hem kamuoyunda farklı tepkiler doğurduğu belirtiliyor. Tören sırasında ve sonrasında yaşanan tepki ve değerlendirmeler konuşmanın ana gündem maddesi oldu.

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ’NDE KONUŞAN İLYAS SALMAN’IN DİNİ DEĞERLERLE İLGİLİ SÖYLEDİĞİ SÖZLER TEPKİYLE KARŞILANDI.