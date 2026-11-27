Altın başarı Yıldırım’dan:

Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü’nün milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, Yunanistan’da düzenlenen Greece Open Turnuvası’nda 57 kiloda mücadele ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın finalinde rakiplerini geride bırakıp altın madalyanın sahibi olan milli sporcu, hem Türkiye’ye hem de Bursa’ya önemli bir başarı daha kazandırdı.

Turnuvadaki performans ve sonuçlar:

57 kiloda tatamiye çıkan İlgün, eleme turlarından finale kadar gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti. Rakiplerine karşı sergilediği teknik ve fiziksel üstünlük, müsabakalar boyunca belirgin oldu ve sonuç olarak turnuvayı birincilikle tamamladı.

Belediyenin destek vurgusu:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, milli sporcu Hatice Kübra İlgün’ü başarısından dolayı tebrik etti. Başkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıran milli sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Yıldırım Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, gençlerimizin başarı hikayelerine destek vermeye devam edeceğiz. Yıldırım’ı sporun ön planda olduğu örnek bir şehir haline getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz".

Yıldırım Belediyesi, spora ve sporculara verdiği desteğin karşılığını hem ulusal hem de uluslararası arenada almaya devam ediyor. Bu tür başarılar, bölgedeki spor altyapısına ve genç sporcuların motive edilmesine katkı sağlıyor; kulüp ve belediye kaynaklı desteklerin sürdürülebilirliği, benzer başarıların artmasına zemin hazırlayacak.

YILDIRIM BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ’NÜN MİLLİ SPORCUSU HATİCE KÜBRA İLGÜN, GREECE OPEN TURNUVASI’NDAN ALTIN MADALYA İLE DÖNDÜ.