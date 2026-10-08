Altın Portakal'da yarışacak filmler ve jüri kadrosu netleşti

Ulusal uzun metraj jürisi belirlendi

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için jüri üyeleri açıklandı. Jüri Başkanlığı görevini Derviş Zaim üstleniyor; yarışma jüri kadrosunda Aylin Zoi Tinel, Elif Demoğlu, Fatih Artman, Meryem Uzerli, Sırma Bradley ve Rahman Altın yer alıyor.

ön jüri ve görev dağılımı:

Yarışmanın ön jürisini şirketi yöneticisi, stüdyo ve yapım koordinatörü Ahmet Seyrekbasan, yapımcı Derya Tarım ve akademisyen Prof. Dr. Zeynep Çetin Erus oluşturdu. Ön jüri, seçki ve değerlendirme süreçlerinde jürinin çalışmalarını destekleyecek.

yarışma filmleri:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yarışacak yapımlar şunlar: Artakalan, Bekle Bizi Brüksel, Bir Anne Hakkında, Cinlerin Düğünü, Düğün Şarkıcısı, Elisa, Hakikatin Ölümü, Kadim Mavi, Ölü Arının İğnesi, Selma, Taş ve Tüy ve Tatlı Maya.

Festival etkinlikleri 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve ödüller 31 Ekim 2026 Cumartesi günü düzenlenecek törenle açıklanacak. Türkiye’nin en köklü film festivallerinden biri olan Altın Portakal, bu yıl da ulusal sinemanın farklı örneklerini jüri ve seyirci karşısına çıkararak tartışma ve görünürlük yaratmayı hedefliyor.

ALTIN PORTAKAL'IN "ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI"NDA JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU