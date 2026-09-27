Altındağ'da eğlence mekânlarına sıkı denetim: 20 ruhsat iptali

Altındağ'da eğlence yerlerine yönelik kapsamlı denetim

Ankara Valiliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Altındağ ilçesinde yürütülen uygulamalarda, Hacı Bayram Mahallesi merkezli umuma açık eğlence yerlerinde çok sayıda mevzuata aykırılık tespit edildi. Denetimlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, İtfaiye, Defterdarlık, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Başkentgaz, ASKİ ve TEDAŞ birimleri katıldı.

Denetimlerin kapsamı ve tespit edilen eksiklikler:

2026 yılı içinde Çankırı Caddesi, Rüzgarlı Cadde ve Eşdost Sokak çevresindeki eğlence yerlerine yönelik 7 ayrı müşterek uygulama gerçekleştirildi. Kontrollerde öncelikli olarak yangın güvenliği, imar ve yapı mevzuatı, ruhsat şartları, hijyen, adisyon düzeni ile elektrik, su ve doğal gaz kullanımları incelendi. Yapılan denetimlerde bazı işletmelerde yangın güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu; iş yerlerinde imar ve yapı mevzuatına aykırı ekleme ve çıkarmalar yapıldığı; adisyon ve hijyen belgelerinde eksiklikler bulunduğu; ruhsat ve onaylı projelere aykırılıklar olduğu belirlendi.

Uygulanan yaptırımlar ve somut sonuçlar:

Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletmelere toplam 58.162.435 TL idari para cezası uygulandı. Kaçak elektrik kullandığı belirlenen 2 iş yerine toplam 100.000 TL para cezası kesilerek, elektrik panoları mühürlendi. Kaçak su kullandığı tespit edilen 1 iş yerinin su sayacı mühürlenirken, gaz kaçağı ve kaçak hat tespit edilen 1 iş yerinin doğal gaz sayacı da mühürlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yıl içinde gerçekleştirilen diğer uygulamalarda 50 iş yeri toplam 73 kez denetlendi. Bu denetimlerde kapama saatine uymama, izinsiz konsomatris çalıştırma, sigortasız işçi çalıştırma, kapalı alanda sigara içilmesi, canlı müzik izin belgesi ve mesul müdür belgesi eksiklikleri, TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu, çalışanların ilgili Polis Merkezi Amirliğine bildirilmemesi ve işletme kayıt belgesinin ibraz edilmemesi gibi çok sayıda ihlal belirlendi.

Denetimler sırasında öne çıkan ihlaller arasında 1.101 sigortasız işçi çalıştırılması, 54 TAPDK belgesiz alkol sunumu, 51 kapama saatine uymama ve 51 izinsiz konsomatris çalıştırma vakası yer aldı. Bu ihlaller sonucunda idari işlemler uygulanarak gerekli yaptırımlar hayata geçirildi.

Sonuç olarak yıl boyunca sürdürülen denetimler ve tespit edilen mevzuata aykırılıklar neticesinde 20 alkollü işletmenin ruhsatı süresiz olarak iptal edildi. Yetkililer, bölgede genel güvenlik ve asayişin sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin korunması amacıyla denetimlerin ilgili kurumların katılımıyla kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Ankara'da 20 eğlence mekanının ruhsatı iptal edildi