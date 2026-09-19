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Altındağ'da tezgahların arasında sopalar konuştu

Altındağ'da manavlar arasında başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü; olay polis müdahalesiyle sona erdi ve anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 22:46

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 22:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Altındağ'da tezgahların arasında sopalar konuştu

Altındağ'da tezgahların arasında sopalar konuştu

Ankara'nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesinde, manav esnafı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının anlattığına göre kavganın henüz bilinmeyen bir nedenle başladığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi; müdahale sonucu kavga sonlandırıldı ve bölgede kontrol sağlandı.

görüntüler ve müdahale:

Kayıtlarda, tarafların sopalarla birbirlerine yöneldiği ve kısa sürede kalabalıklaşan bir arbede yaşandığı görülüyor. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi; polis ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinde güvenlik yeniden sağlandı. Görüntüler, kent içindeki esnaf ilişkilerinin zaman zaman gerilimli seyrettiğine dair canlı bir kayıt niteliği taşıyor.

ANKARA’NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE, MANAV ESNAFI ARASINDA ÇIKAN SOPALI KAVGA BİR VATANDAŞIN CEP...

ANKARA’NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE, MANAV ESNAFI ARASINDA ÇIKAN SOPALI KAVGA BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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