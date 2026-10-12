Altınoluk öğrencileri FestOlive rekoruna katkılarıyla tebrik edildi

Altınoluk yüksekokulu yönetimi öğrencileri tebrik etti

Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu yönetimi, III. Zeytinyağı Tadım Festivali (FestOlive) kapsamında gerçekleştirilen Guinness Dünya Rekoru denemesine katılarak destek veren 72 öğrenci'yi tebrik etti.

etkinliğe sağlanan katkının önemi:

Yönetim açıklamasında, rekor denemesine katılan öğrencilerin gösterdiği dayanışma ve katkının gurur verici olduğu belirtildi. Açıklamada, bu tür toplumsal ve kültürel etkinliklerde öğrencilerin aktif rol almasının hem yüksekokulun imajına hem de bölgenin tanıtımına olumlu yansıdığı vurgulandı.

öğrencilere iyi dilekler:

Altınoluk Meslek Yüksekokulu yetkilileri, etkinliğe katılım sağlayan tüm öğrencileri gönülden tebrik ederek emekleri için teşekkür etti. Yapılan açıklamada ayrıca öğrencilerin akademik ve sosyal alanlardaki başarılarının devam etmesi temennisinde bulunuldu ve katılımlarının değerli olduğu ifade edildi.

Yüksekokulun FestOlive etkinliğine verdiği destek, hem kurum içinde öğrenci katılımını teşvik eden yaklaşımın hem de bölgesel kültürel değerlerin öne çıkarılmasının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ALTINOLUK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİMİ, III. ZEYTİNYAĞI TADIM FESTİVALİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GUİNNESS DÜNYA REKORU DENEMESİNE KATILARAK DESTEK VEREN 72 ÖĞRENCİYİ TEBRİK ETTİ.