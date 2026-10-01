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Altınoluk'un çehresini yenileyen eğitim hamlesi: iki yeni okul

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever destekle Altınoluk Mahallesi'ne iki okul yapılacak: Gütsiye Büyüknalbant Ortaokulu ile Nesibe-Yılmaz Büyüknalbant Lisesi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Altınoluk'un çehresini yenileyen eğitim hamlesi: iki yeni okul

Altınoluk'a yeni eğitim kurumları:

Melikgazi Belediyesi ile hayırsever iş birliği sonucu Altınoluk Mahallesi'nde iki yeni okulun yapımına başlandı. Bölgenin eğitim ihtiyacına cevap verecek projeler kapsamında Gütsiye Büyüknalbant Ortaokulu ve Nesibe-Yılmaz Büyüknalbant Lisesi için işlemler tamamlandı ve uygulama aşamasına geçildi.

projenin kapsamı:

Hayırsever Yılmaz Büyüknalbant ile ortak yürütülen çalışma, Altınoluk'un eğitim altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Yapılacak iki okulun hem ortaokul hem liseye hizmet edecek olması, mahalledeki öğrenci yoğunluğuna doğrudan katkı sağlayacak. Belediye yetkilileri, projelerin mahallenin genel donatı dengesiyle uyumlu planlandığını belirtti.

belediye açıklaması:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Altınoluk Yatay Mimari Projesi ile bölgenin kısa sürede değiştiğini vurguladı. Başkan Palancıoğlu, 120 adet bahçeli evi kapsayan projenin örnek yatay mimari uygulamaları içerdiğini ve bunların arasında güneş enerjisi sistemi, yağmur suyu toplama alanı, araç şarj istasyonları, çocuk oyun alanları, otopark, peyzaj düzenlemeleri, kütüphane ve sosyal tesis donatıları bulunduğunu aktardı. Palancıoğlu, bu altyapıların mahalleye değer kattığını ve şimdi eğitime yönelik iki önemli kurumun hayata geçirileceğini söyledi.

Belediye, projenin bölge sakinlerine uzun vadeli fayda sağlayacağını ve yatırımın Altınoluk'un yaşam kalitesini artıracağını belirtiyor. Yeni okulların açılmasıyla birlikte mahalle çocuklarının eğitim erişiminin iyileşmesi ve komşu bölgelerle olan hizmet dengelerinin güçlenmesi amaçlanıyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ VE HAYIRSEVER İŞ BİRLİĞİYLE ALTINOLUK MAHALLESİ’NE İKİ YENİ OKUL...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ VE HAYIRSEVER İŞ BİRLİĞİYLE ALTINOLUK MAHALLESİ’NE İKİ YENİ OKUL KAZANDIRILIYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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