Altınordu Atatürk rıhtımı 140 metre uzadı, hizmet ve güvenlik güçlendirildi

Atatürk rıhtımında uzatma çalışmaları tamamlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Atatürk Rıhtımında yürütülen uzatma ve güçlendirme çalışmaları bir aşamayı daha geride bıraktı. Proje kapsamında yeni eklenen bölümün 140 metrelik kısımlarında kazık ve döşeme imalatları tamamlandı ve iskele kapasitesi artırıldı.

uzatma ve iskele güçlendirmesi:

Belediye yönetimi ve teknik ekiplerin koordinasyonuyla rıhtım uzunluğu, 270 metreden 410 metreye çıkarıldı. Bu uzatma, deniz trafik ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve altyapının dayanıklılığını artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Uzun süreli kullanım için planlanan 42 güçlendirme kazığından 2'si şu aşamada imal edildi ve uygulama programına alındı.

gümrük ve idare binasında son durum:

Rıhtım hattında inşa edilen gümrük ve idare binasında da çalışmalar sürüyor. Binanın tuğla duvar imalatları tamamlanmış olup, ekipler mekanik ve elektrik tesisatı işleri için sahada çalışma başlattı. Bu yapının işletmeye alınmasıyla rıhtımın hem lojistik hem idari kapasitesinin artması hedefleniyor.

Projeyi başlatan ve takip eden yerel yetkililer, tamamlanan işleri güvenlik, dayanıklılık ve farklı denizcilik ihtiyaçlarına cevap verebilme açısından önemli buluyor. Çalışmaların kalan aşamalarının da planlandığı şekilde ilerlemesiyle Atatürk Rıhtımı'nın bölge deniz trafiğine daha etkin katkı sağlaması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER’İN GİRİŞİMLERİ İLE ALTINORDU ATATÜRK RIHTIMI, 270 METREDEN 410 METREYE UZATILDI.