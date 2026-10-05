Altınordu'da metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Operasyon detayları:

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesindeki bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 343 gram metamfetamin ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltı ve yasal süreç:

Adresinde yakalanan şüphelinin P.S. (49) olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Çalışmaların sürdüğü bildirildi:

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER