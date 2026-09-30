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Altınova kavşağında iki araç çarpıştı: yaralılar Güroymak'a kaldırıldı

Muş'ta Altınova yolu kavşağında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişiden 2'si yaralandı, yaralılar Güroymak'a sevk edildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 18:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Altınova kavşağında iki araç çarpıştı: yaralılar Güroymak'a kaldırıldı

Altınova kavşağında kaza

Muş'ta Altınova yolu kavşağında bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı.

Kaza yeri ve müdahale:

Olayın bildiriminin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleler kaza yerinde yapıldı ve ekipler, olayın güvenliğini sağlayarak yaralılara müdahale etti.

Yaralıların sevki ve soruşturma:

Kaza sonucunda yaralananlar ambulanslarla Bitlis'in Güroymak İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedenine ilişkin çalışma sürüyor.

MUŞ’TA OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

MUŞ’TA OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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