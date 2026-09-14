Altınova özgürlük bayrağını 104. yılda yine birlikte dalgalandırdı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin eski beldesi Altınova Mahallesi'nde, düşman işgalinden kurtuluşun 104. yılı coşkuyla kutlandı. Gün, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenle başladı ve akşam saatlerine dek çeşitli etkinliklerle sürdü.

Resmi tören ve katılımcılar:

Altınova Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, Ayvalık İlçe Garnizon Komutanı Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ile geniş bir vatandaş topluluğu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk büstüne çelenk sunuldu, öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve okunan şiirler kutlama coşkusunu artırdı.

Geleneksel etkinlikler kapsamında düzenlenen trap atışlarında dereceye giren ilk üç atıcıya ödülleri tören alanında verildi; yarışma, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Geçmişe saygı, geleceğe vurgu:

Törenin konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mesut Ergin, 14 Eylül 1922 tarihinin Altınova için sıradan bir gün olmadığını belirterek, o günün işgalin sona erdiği, yeniden özgürlük nefesinin alındığı bir tarih olduğunu vurguladı. Ergin, Altınova halkının işgal yıllarında tarlasını terk etmeyip, toprağına sahip çıkan, hem ailesini hem memleketini koruyan insanların hikâyesiyle bugünlere gelindiğini söyledi.

Başkan Ergin, Kurtuluş Savaşı'nın yalnızca cephelerde kazanılmadığını hatırlatarak, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta kazanılan Büyük Zafer ve ardından gelen 9 Eylül İzmir, 14 Eylül Altınova ve 15 Eylül Ayvalık tarihlerine değindi. Konuşmasında Kuva-yı Milliye ruhunun Altınova'da somut karşılığı olduğuna dikkat çekti ve bu mirasın korunması gerektiğini söyledi.

Ergin, Altınova'nın verimli topraklarına, denizine ve doğasına sahip çıkılacağını; üretken ve umutlu bir gelecek için yerel halkın yanında olunacağını belirtti. Ayrıca, geçmişteki fedakârlıkların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin kahramanları ile şehit ve gaziler anıldı.

104. kurtuluş yıldönümünde hep birlikte meydanda olmaktan duyulan gurur sık sık dile getirildi. Başkan Ergin, konuşmasını Altınova halkına sağlık, huzur ve bereket dileyerek; "14 Eylül'ümüz kutlu olsun. Yaşasın Altınova! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın bağımsız Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle sonlandırdı.

Altınova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı coşkuyla kutlandı