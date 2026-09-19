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Altınözü'nde kontrolden çıkan otomobil zeytin ağacının üzerinde ters döndü

Altınözü Oymaklı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü zeytin bahçesine uçtu; araç ters döndü, sürücü S.B. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Altınözü'nde kontrolden çıkan otomobil zeytin ağacının üzerinde ters döndü

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Hatay'ın Altınözü ilçesi Oymaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıkarak bir zeytin bahçesine uçtu.

Kaza sonucunda araç ters döndü ve zeytin ağacının üzerinde durdu. Araçta bulunan sürücü S.B. yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan S.B., ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yetkililer, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

HATAY&#039;DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİYLE ZEYTİN BAHÇESİNE UÇAN OTOMOBİLİN...

HATAY'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİYLE ZEYTİN BAHÇESİNE UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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