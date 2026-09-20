Altınözü'nde yeni hastalıktan ari işletme modeliyle biyogüvenlik güçlendiriliyor

Altınözü'nde yeni hastalıktan ari işletme modeli tanıtıldı

Hatay'da hayvancılık işletmelerinde biyogüvenliğin artırılması ve hastalıktan ari işletme sayısının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Altınözü ilçesindeki bir hayvancılık işletmesinde bilgilendirme yapıldı. Ziyarette, uygulamaya alınan modelin sahadaki uygulama adımları ve teknik detayları hakkında bilgi verildi.

ziyaret ve katılımcılar:

Gerçekleştirilen ziyarete İl Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Uzun, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ulvi Burak Sarcan ile veteriner hekimler katıldı. Toplantıda il genelinde hastalıktan ari işletme sayısının artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, işletme yetkililerine uygulama sürecine ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

modelin içeriği ve hedefleri:

İşletme yetkililerine, 24 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat doğrultusunda uygulamaya alınan Yeni Hastalıktan Ari İşletme Modeli kapsamındaki adımlar, teknik detaylar ve sahada yürütülecek süreçler aktarıldı. Bilgilendirmede, modelin uygulanmasına yönelik izlenecek prosedürler ve bakım‑izleme uygulamalarına değinildi.

Çalışmaların temel hedefi, hayvancılık işletmelerinde biyogüvenlik uygulamalarının artırılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesidir. Yetkililer, hastalıktan ari işletme statüsünün hayvan sağlığının korunmasının yanı sıra zoonotik hastalıkların önlenmesi ve halk sağlığının korunması açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Ayrıca yetkililer, hastalıktan ari işletmelerin yaygınlaşmasının kaliteli süt ve et üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını ve biyogüvenlik uygulamalarının daha geniş alana yayılmasına yardımcı olacağını belirtti.

ALTINÖZÜ İLÇESİNDEKİ HAYVANCILIK İŞLETMESİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETTEN GÖRÜNTÜ.