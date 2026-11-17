Altınşehir köprüsü civarında kaza detayları

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Eğriçay Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada 6'sı çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olay, otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

araç ve sürücü bilgileri:

Sürücülerden İsmail Ç. yönetimindeki 46 AH 366 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Eren G. idaresindeki 34 MFF 486 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolcular yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve olay yerinde inceleme yapıldı.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİLİN KAMYONETE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI.