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Altınşehir programında yemekten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Altınşehir Mahallesi'nde yemek yiyen 4 öğrenci, mide bulantısı ve halsizlik belirtileri gösterince sağlık ekipleri müdahale etti; öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Altınşehir programında yemekten sonra rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Altınşehir Mahallesi'nde düzenlenen bir programa katılan öğrencilerden 4 öğrenci, götürülen yemekten yedikten kısa süre sonra mide bulantısı ve halsizlik şikâyetleri yaşamaya başladı.

Durumu fark eden görevli personel, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencilere olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Değerlendirme sonrası öğrenciler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Hastanede tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak yetkili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı ve süreç takip ediliyor.

ADIYAMAN’DA DÜZENLENEN BİR PROGRAMDA YEMEK YİYEN 4 ÖĞRENCİ, ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE...

ADIYAMAN’DA DÜZENLENEN BİR PROGRAMDA YEMEK YİYEN 4 ÖĞRENCİ, ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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