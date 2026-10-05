Altınşehir'de cadde ortasında silahlı saldırı: 32 yaşındaki yaya yaralandı

Olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Gazihandede Caddesi üzerinde yürüyen Suat S. (32), araç ile yanına yaklaşan şahısların silahlı saldırısına uğradı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı saldırıya uğrayan Suat S., sağ bacağından vurularak yaralandı.

Müdahale ve nakil:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, BİR KİŞİ CADDE ORTASINDA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANDI.