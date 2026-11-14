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Altınşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç park halindeki otomobile çarpıp takla attı

Adıyaman Altınşehir'de 02 AGM 632 plakalı sürücüsü belirsiz araç, hakimiyetini kaybedince park halindeki araca çarpıp takla attı; yaralanan yok.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 20:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Altınşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç park halindeki otomobile çarpıp takla attı

Altınşehir Mahallesi'nde yaşanan kaza

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 30151 Sokak içinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 AGM 632 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir araca çarparak takla attı. Meydana gelen kazada yaralanan olmadı, ancak araçta hasar meydana geldi.

kaza ayrıntıları:

Kaza sırasında sürücünün hangi nedenle hakimiyeti kaybettiğine ilişkin detaylar açıklanmadı. Olay yerinde bulunan araçların pozisyonu ve çarpışmanın etkisi, takla atma sonucunda aracın devrilmesine yol açtı. Kazayı görenlerin ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtları, olayın aydınlatılmasında temel bilgi kaynağı olacak.

inceleme ve soruşturma:

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. İlk bulgular kayda geçirilirken, ilgili birimler kazayla ilgili olarak resmî olarak soruşturma başlattı. Yetkililer, araçların hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN’DA, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN BİR ARAÇ TAKLA ATARAK DURABİLDİ.

ADIYAMAN’DA, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN BİR ARAÇ TAKLA ATARAK DURABİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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