Denetimler TÜFİS çerçevesinde gerçekleştirildi

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında denetimler yaptı. Yapılan kontrollerde piyasa izleme amaçlı veri toplama ve fiyat hareketlerinin tespiti ön planda tutuldu.

Denetimin kapsamı:

Kontroller sırasında market raflarındaki fiyat etiketleri, kayıt uygulamaları ve satış fiyatlarındaki değişimler yakından incelendi. Ekipler, piyasa takibine yönelik gözlemlerini sahada gerçekleştirdikleri tespitlerle sisteme aktardı.

Saha çalışmaları ve amaç:

Yetkililer, saha çalışmalarının sürdüğünü belirterek amaçlarının fiyatlardaki dalgalanmaları izlemek, tüketici menfaatini korumak ve piyasa şeffaflığını sağlamaya katkı sunmak olduğunu bildirdi. Bu kapsamda ilçede yapılan denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

ALTINTAŞ’TA ZİNCİR MARKETLERE TÜFİS DENETİMİ