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Altınyayla düğününde tıraş cezası geleneği renk kattı

Altınyayla'da Hüseyin ve Seher Karakaya'nın düğününde uygulanan tıraş cezası geleneği, köpük, pudra ve oyunlarla renkli görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:58

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Altınyayla düğününde tıraş cezası geleneği renk kattı

Altınyayla düğününde tıraş cezası geleneği renk kattı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde düzenlenen düğünde yıllardır süregelen yöresel adetlerden biri olan tıraş cezası bu kez de neşeli anlara sahne oldu. Hüseyin ve Seher Karakaya çiftinin nikâh törenine katılan misafirler, geleneğe uygun şekilde törene renk kattı.

Gelenek nasıl uygulanıyor:

Düğün sırasında ceza verilen davetli veya damadın yakınları sandalyeye oturtuluyor. Kovanın içine hazırlanan köpüklü su ve fırça ile yüzlerine ve üstlerine köpük sürülüyor, ardından temsili olarak tıraş ediliyor ve pudra ile son dokunuş yapılıyor. Törenin ardından tıraş edilen yakınlar, davetlilerle birlikte oyun havası eşliğinde düğüne devam ediyor.

Gelenek ve kutlama atmosferi:

Davul-zurna eşliğinde gerçekleştirilen uygulama, konuklar arasında sıcak ve eğlenceli bir atmosfer oluşturdu. Katılımın yoğun olduğu törende geleneğin yaşatılması, hem çift hem de davetliler için hatırlanmaya değer anlar yarattı.

Gelenekle ilgili söz alan misafirlerden Cafer Kartal, 'Arkadaşımızın düğününe davet edildik, başlangıçta beklediğimiz şekilde karşılanmayınca biz de ufak bir ceza vermek istedik. Düğün sahiplerini köpükleyip kürekle tıraş ettik. Sonra pudraladık ve hep birlikte oyun oynadık. Çok eğlenceli ve güzel bir düğün oldu' dedi.

Altınyayla'daki bu uygulama, bölgedeki düğün adetlerinin canlı tutulduğunu gösterirken, geleneksel ritüellerin sosyal bağları güçlendiren ve kutlama kültürüne renk katan unsurlar olduğunu ortaya koyuyor.

SİVAS’IN İLÇE VE KÖYLERİNDE DÜĞÜN GELENEKLERİ UZUN YILLARDIR ÖZENLE DEVAM...

SİVAS’IN İLÇE VE KÖYLERİNDE DÜĞÜN GELENEKLERİ UZUN YILLARDIR ÖZENLE DEVAM ETTİRİLİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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