Altınyayla'da minik eller ve yöneticiler okulu renklendirdi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe yönetimi ve öğrenciler el ele vererek okullarda kapsamlı bir bakım çalışması yürüttü. Etkinlik kapsamında çevre temizliği yapıldı ve okulun bahçe duvarları boyanarak okul görünümü yenilendi.

protokol öğrencilerle el ele:

Çalışma, Altınyayla Şehit Zekeriya Demirkaynak Ortaokulu bahçesinde gerçekleşti. Programa Kaymakam Ahmet Baz, Altınyayla Belediye Başkanı Sezai Subaşı ve ilçe protokolü katıldı. İlk bölümde yöneticiler ve öğrenciler birlikte okul çevresinde dolaşarak etraftaki çöpleri topladı; ortak temizlik çalışması, katılımcılar arasında dayanışma ve örnek davranış sergiledi.

amaç çevre bilinci ve sorumluluk:

Temizlik çalışmalarının ardından yöneticiler ve öğrenciler elbirliğiyle bahçe duvarlarını boyadı. Altınyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersin Doğan etkinliğin amacını şöyle özetledi: "Bugün ilçe protokolünün katılımıyla öğrencilerle beraber güzel bir çevre temizliği etkinliği yaptık. İlk olarak öğrencilerle çevreyi temizlemek adına çöpleri topladık. Akabinde okulumuzun bahçe duvarını güzelleştirmek için duvarları boyadık. Çocuklarımıza çevre temizliği bilincini katmak, sorumluluk almalarını sağlamak ve doğaya sahip çıkmaları adına güzel bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Etkinlik, hem okulu fiziksel olarak yeniledi hem de öğrencilere çevreye karşı sorumluluk ve toplumsal katkı bilinci kazandırmayı hedefledi.

İLÇE KAYMAKAMI AHMET BAZ VE BELEDİYE BAŞKANI SEZAİ SUBAŞI BOYA YAPIYOR.