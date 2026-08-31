Altunkaya Grup 63. Şam fuarında bölgesel ticaretin odağı oldu

fuarda yoğun ilgi ve üst düzey ziyaretçiler:

26 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı'na katılan Altunkaya Grup, açtığı kapsamlı stant ve sergilediği yenilikçi ürün gamıyla fuarın en çok ziyaret edilen markalarından biri oldu. Stand, fuar boyunca hem iş dünyası hem de kamu yönetiminden yoğun ilgi gördü ve ziyaretçi akınına uğradı.

Altunkaya standını ziyaret edenler arasında Türkiye cephesinden önemli isimler yer aldı. Aralarında Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcıları Ö. Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri Arslan Tatar ve Prof. Dr. Abdürrahim Dusak ile iş dünyası liderleri de bulundu. Ayrıca Suriye tarafından Suriye Yatırım ve Kalkınma Ajansı Başkanı Rawad Ramadan da standı ziyaret edenler arasındaydı.

bakan ömer bolat'ın değerlendirmesi:

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, stantta sergilenen ürünleri tek tek inceledi ve Altunkaya Grup'un üretim kapasitesi ile ihracat başarısını övgüyle karşıladı. Bolat, Türk markalarının uluslararası pazarlarda güçlü ve kaliteli temsil edilmesinin gurur verici olduğunu vurgulayarak Altunkaya Grup'u bölge ticaretine yaptığı katkı nedeniyle tebrik etti.

mahsum altunkaya'nın mesajı:

Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, fuarın bölgesel ticaret açısından taşıdığı kritik rolü ön plana çıkardı. Altunkaya, Şam Uluslararası Fuarı'nın Türkiye'nin bölgedeki ticari potansiyelini pekiştirme ve ihracat ağını güçlendirme bakımından stratejik önemine dikkat çekti ve standı onurlandıran tüm protokole ve iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti. Grup olarak yenilikçi ürünlerle bölge ekonomisine katma değer sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

altunkaya grup'un küresel profili ve marka portföyü:

Gaziantep merkezli kuruluş olan Altunkaya Grup, bugün 100’den fazla ülkeye ihracat yapan çok sektörlü bir sanayi oyuncusu olarak öne çıkıyor. Grup; gıda, temizlik, hijyen, ambalaj ve tarım gibi alanlarda faaliyet gösteriyor ve entegre üretim yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Gıda ve içecek kategorisinde grup, Mahmood Tea, Mahmood Rice, Mahmood Coffee ve Altunsa gibi markalarla geniş tüketici kitlesine ulaşıyor. Ürün portföyünde pirinç, bakliyat, ayçiçek yağı, toz içecek ve bisküvi gibi kalemler bulunuyor. Ayrıca kişisel bakım segmentinde Confy markası ile bebek bezi ve hijyen ürünleri uluslararası standartlarda üretiliyor. Modern seracılık ve hayvancılık yatırımlarıyla entegre bir üretim zinciri oluşturulması da grubun dikkat çeken yatırımları arasında yer alıyor.

Altunkaya Grup'un Şam'daki standı, fuar süresince hem ticari temasların güçlendirilmesine hem de Türkiye markalarının bölgedeki görünürlüğünün artmasına katkı sağladı. Standın yoğun ilgi görmesi, grubun bölgesel pazarlardaki etkinliğinin ve ihracat odaklı stratejisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SURİYE’NİN BAŞKENTİ ŞAM’DA 26 AĞUSTOS-4 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 63. ŞAM ULUSLARARASI FUARI’NA KATILAN ALTUNKAYA GRUP, AÇTIĞI STANT VE SERGİLEDİĞİ YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİYLE FUARIN EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN MARKALARINDAN BİRİ OLDU. ZİYARETÇİ AKININA UĞRAYAN ALTUNKAYA STANDI, FUAR BOYUNCA İŞ DÜNYASINDAN VE KAMU YÖNETİMİNDEN ÜST DÜZEY İSİMLERİ DE AĞIRLADI.