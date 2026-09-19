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Altyapı çalışmasında gaz borusu patladı, işçilerin kaçış anları kamerada

Adıyaman merkezde altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlaması işçilerin kaçışa yol açtı; olay güvenlik kameralarına yansıdı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:10

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Altyapı çalışmasında gaz borusu patladı, işçilerin kaçış anları kamerada

Olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde, Zom Baba Camii yanında yürütülen altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Olayın yaşandığı alandaki çalışma, belediye ekipleri tarafından sürdürülüyordu.

Güvenlik kamerası kayıtları:

Patlamanın ardından çalışma alanındaki işçiler büyük panik yaşadı ve hızla olay yerinden uzaklaştı. İşçilerin kaçış anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve görüntülerde korku dolu anlar yer aldı.

Ekip müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

Patlama sonrasında Adıyaman Belediyesi tarafından doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye gelerek gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve patlayan boruda onarım çalışmalarına başladı. Olayda ölüm veya yaralanma olmadı, çalışma alanı kontrol altına alındı.

ADIYAMAN’DA ALTYAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞALGAZ BORUSUNUN PATLAMASIYLA PANİĞE KAPILAN İŞÇİLERİN...

ADIYAMAN’DA ALTYAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞALGAZ BORUSUNUN PATLAMASIYLA PANİĞE KAPILAN İŞÇİLERİN KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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