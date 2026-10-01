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altyapı yatırımı turizmin sürdürülebilir büyümesinin temeli

Bursa Turizm Zirvesi'nde Hamit Kuk, sürdürülebilir turizm için ulaşım, yeme-içme, kültür ve ziyaretçi hizmetlerinde altyapı yatırımı gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Berk Doğan

altyapı yatırımı turizmin sürdürülebilir büyümesinin temeli

Bursa Turizm Zirvesi’nde altyapı vurgusu ön plana çıktı

Bursa Turizm Zirvesi’nin "Yerel Turizm Kalkınmasında Altyapının Önemi" oturumunda konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, bir destinasyonun sürdürülebilir biçimde büyümesi için altyapının çok boyutlu ele alınması gerektiğini belirtti. Kuk, kentlerin turist sayısını artırmaya odaklanırken aynı zamanda altyapı, üstyapı, ulaştırma ve turistik alanların korunmasına da yatırım yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

Altyapı yalnızca ulaşım demek değil:

Kuk, altyapı kavramının hava, kara, deniz ve demir yolu gibi ulaşım seçeneklerinin ötesinde olduğunu vurguladı. Turizmi destekleyen altyapının; yeme-içme seçenekleri, tarihi ve doğal değerler, günlük ihtiyaçları karşılayacak hizmetler ve farklı aktivite alanlarını kapsadığını söyledi. Bu unsurların birlikte planlanmasının ziyaretçi memnuniyeti ve destinasyonun uzun vadeli başarısı açısından kritik olduğunu aktardı.

Kuk, altyapı kapasitesinin üzerine çıkan turist hareketliliğinin hem ziyaretçiler hem de yerel halk için olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti. Avrupa’daki bazı turizm kentlerinde yerel halkın yoğun ziyaretçi baskısına tepki göstermesinin bu sorunun örneği olduğunu hatırlattı ve bunun önüne geçmek için bütüncül planlamanın şart olduğunu dile getirdi.

Profesyonel itiraz ve sorun takibi gerekliliği:

Oturumda söz alan Kuk, turizm profesyonellerinin sahada tespit ettikleri eksiklikleri kamu kurumları ve yerel yönetimlerle açık ve ısrarcı bir şekilde paylaşması gerektiğini söyledi. Antalya örneğini anımsatarak, yıllar önce planlanan bazı kavşak yatırımlarının uzun uğraşlar sonucunda hayata geçirildiğini ifade etti ve meslek kuruluşlarıyla sivil toplumun çözüm süreçlerinde ısrarcı olması gerektiğini vurguladı.

Kuk ayrıca, "Altyapı yoksa turizm de olmuyor" ve "İtiraz kültürümüzü ısrarla sürdürmeliyiz" ifadeleriyle, sorumluluk sahibi kurumların yanlış gördükleri uygulamalara karşı haklı itirazlarını uygun üslupla sürdürmelerinin önemine dikkat çekti. Kamuya ve yerel yönetimlere yapılan mesleki itirazların zaman içinde duyulduğunu belirtti.

Oturumda, kültürel miras farkındalığından golf sahası ihtiyacına; tur otobüslerinin indirme-bindirme alanlarından ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarına kadar geniş bir konu yelpazesi tartışıldı. Kuk, bu başlıkların kayıt altına alınmasının ve sonraki zirvelerde hangi konularda ilerleme sağlandığının kamuoyuyla paylaşılmasının önemine işaret etti. Böylece zirvelerin somut sonuç üretme kapasitesinin artırılabileceğini ifade etti.

TURİZMDE BÜYÜMENİN FORMÜLÜ BURSA’DA KONUŞULDU: &quot;ALTYAPI YOKSA TURİZM DE OLMUYOR&quot;

TURİZMDE BÜYÜMENİN FORMÜLÜ BURSA’DA KONUŞULDU: "ALTYAPI YOKSA TURİZM DE OLMUYOR"

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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