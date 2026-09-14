Alzaymır bakımında hafızadan öte metabolik sağlığa da öncelik verilmeli

giriş:

Alzaymır hastalarının bakımında yalnızca zihinsel süreçlere odaklanmanın eksik bir yaklaşım olduğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, bedenin metabolik durumunun beyin sağlığı üzerinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Uzman, günlük bakım planlarına kan şekeri, tansiyon, uyku kalitesi, beslenme ve fiziksel aktivitenin dahil edilmesi gerektiğini söylüyor.

beynin metabolik riskleri:

Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, uzun süre yüksek seyreden kan şekeri ile insülin direncinin yalnızca pankreas veya kalp-damar sistemini etkilemediğini, aynı zamanda beyni besleyen hassas kılcal damarları da olumsuz etkilediğini kaydediyor. Buna bağlı damar hasarı, yüksek tansiyon, obezite ve metabolik sorunların bir araya gelmesiyle beynün sağlıklı yaşlanmasının zorlaştığını belirtiyor.

Uzman, bu yaklaşımı özetlerken şu ifadeyi kullanıyor: "Beyni vücudun geri kalanından ayrı düşünemeyiz. Kalbimizi, damarlarımızı ve metabolik sağlığımızı korumak için yaptığımız pek çok şey aynı zamanda beynimizi korumaya da yardımcı oluyor."

‘Tip 3 diyabet’ kavramının açıklaması:

Son dönemde Alzaymır ile insülin direnci arasındaki bağlantılar üzerinde yoğun araştırmalar yapıldığını belirten Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, kamuoyunda kafa karışıklığına yol açan "Tip 3 diyabet" ifadesine açıklık getiriyor. Uysal, "Tip 3 diyabet, Alzaymır hastalığının resmi bir tıbbi adı ya da tanısı değil. Daha çok, beyindeki insülin sinyallemesi ve metabolik bozukluklarla Alzaymır arasındaki ilişkiye dikkat çekmek amacıyla kullanılan bir ifade. Dolayısıyla ‘Diyabetiniz varsa Alzaymır olacaksınız’ gibi bir sonuç çıkarmak kesinlikle doğru değildir" sözleriyle beklentileri dengeliyor.

bakımın hedefi: elde kalan kapasiteyi korumak

Alzaymır hastalarına bakım verenlerin önceliğinin sıklıkla günlük yaşam yetilerinin korunması olduğunu belirten Uysal, bununla birlikte genel sağlık takibinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve lif açısından zengin beslenmenin bakım planlarına dahil edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Uysal, bakım yaklaşımını özetlerken şunları söylüyor: "Alzaymır hastasının kan şekeri ve tansiyonu önemsenmelidir; hareket etmesi desteklemeli, uykusu ve beslenmesi gözden kaçırılmamalıdır. Alzaymır bakımında sadece ‘Kaybedilen hafızayı nasıl getireceğiz?’ diye düşünülmemelidir. Bazen çok daha önemli bir soru var; ‘Elimizde kalan sağlığı nasıl koruyacağız?’ Çünkü iyi Alzaymır bakımı yalnızca hafızayla değil, insanın bütünüyle ilgilenir."

Sonuç olarak, Uysal'ın vurguladığı gibi Alzaymır bakımında hedef yalnızca bellek belirtilerini yönetmek değil; kan şekeri ve tansiyon kontrolü, uyku kalitesi, dengeli beslenme ve hareket desteği ile elde kalan sağlık kapasitesini korumaktır.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU NÖROLOJİ BÖLÜMÜ'NDEN DOÇ. DR. HASAN ARMAĞAN UYSAL