alzheimer bakımında aile önlemleri ve bakıcının korunması

Alzheimer bakımında aile odaklı önlemler

Özel Ümit Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nuray Can Uluğ, Alzheimer hastalarının bakım sürecinin yalnızca hasta kişiyi değil, tüm aileyi ciddi biçimde etkilediğini belirtiyor. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık azalır; bu da hem maddi hem de duygusal açıdan uzun süreli bir hazırlık gerektirir.

hastalık süreci ve aile içi rol değişimleri:

Uluğ, Alzheimer ilerledikçe aile içindeki rollerin değiştiğine dikkat çekiyor. Daha önce destek veren, yol gösteren bir ebeveynin zamanla bakım gerektiren kişiye dönüşmesi yakınlar için büyük psikolojik yük oluşturuyor. Bu süreçte bakım yükünün tek bir kişiye bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Uluğ, birden fazla kardeş varsa görevlerin aile içinde organize edilmesini öneriyor.

Uzun soluklu bakımın getirdiği yıpranma, sosyal hayattan kopma ve ileri aşamalarda majör depresyon riski, yakınların göz önünde bulundurması gereken önemli boyutlar arasında. İletişimde sabırlı olmak, hastayla inatlaşmamak ve mümkün olduğunca basit, anlaşılır ifadeler kullanmak iletişimi kolaylaştırıyor.

güvenlik ve maddi korunma önlemleri:

Hastalığın hafif evresinde hasta tek başına yaşayabiliyor gibi görünse de önemli riskler bulunuyor. Uluğ, özellikle hastanın parasını kaybetmesi ya da başkaları tarafından maddi açıdan istismar edilmesi, evden çıkarak kaybolması gibi durumlara karşı ailelerin önlem almasının şart olduğunu söylüyor. Bu noktada ev içi güvenlik ve finansal önlemler öne çıkıyor.

Ailelere yaptığı dikkat çekici benzetmede Uluğ, "Evde 4-5 yaşında bir çocuk varmış gibi düşünün" diyerek tehlike oluşturan alanları örnekledi: ocak, su ısıtıcısı, kapılar, pencereler ve balkon başlıca risk noktaları. Ayrıca geçmiş alışkanlıklara bağlı olarak hastanın evden çıkarak tarlasına ya da bahçesine gitmek istemesi gibi davranışlar görülebileceği; sadece kapıyı kilitlemenin yeterli olmayabileceği uyarısını yapıyor.

bakıcı sağlığı ve korunma önerileri:

Uluğ'un hasta yakınlarına en güçlü uyarılarından biri bakımı üstlenen kişinin kendi sağlığını koruması: "Hasta yakınlarına önce söylediğim şey; kendinizi koruyun. Çünkü çok yıpratıcı bir süreç. Bir gün değil, iki gün değil, bir kişiyle de olacak bir süreç değil." Bu nedenle bakım veren kişinin ruhsal ve fiziksel sağlığını ihmal etmemesi, gerekirse profesyonel destek alması önem taşıyor.

Uluğ ayrıca, bakıcının bütün hayatını hastanın bakımına göre şekillendirmesinin ciddi psikolojik sorunlara yol açabileceğini belirtiyor: "Önce kendi hayatınız diyorum ben. Çünkü kendisi genç, 30’lu-40’lı yaşlarında. Annesi ya da babası 70-80 yaşında. Senin de bir ailen var, çoluğunla çocuğunla ilgilenmek zorundasın." Bu yaklaşım, hem bakım kalitesini korumak hem de bakıcının tükenmesini önlemek açısından kritik.

Özetle, Alzheimer bakımında aile içi iletişim, görev paylaşımı, ev güvenliğinin sağlanması ve bakıcının ruhsal-fiziksel korunması eşit derecede önem taşıyor. Dr. Nuray Can Uluğ’un vurguladığı üzere, hazırlık ve sürdürülebilir destek planları sürecin yönetimini kolaylaştırır ve hem hasta hem de yakınlarının yaşam kalitesini korumaya yardımcı olur.

ÖZEL ÜMİT HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI DR. NURAY CAN ULUĞ: