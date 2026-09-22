Dolar 48,8141 +0,01%
Euro 55,8290 -0,23%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.852,19 -0,41%
EUR/USD 1,1434 -0,31%
Brent Petrol 100,22 -0,12%
--°

Alzheimer hastası Meryem Tok için seferberlik: kayıp kadının bulunması için ekipler aralıksız çalışıyor

Aydın Efeler'de Alzheimer hastası 75 yaşındaki Meryem Tok, 21 Eylül gecesi evinden ayrıldı; jandarma, AFAD ve AKUT arama çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Alzheimer hastası Meryem Tok için seferberlik: kayıp kadının bulunması için ekipler aralıksız çalışıyor

Alzheimer hastası Meryem Tok için seferberlik: kayıp kadının bulunması için ekipler aralıksız çalışıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen Meryem Tok (75) uzun süredir kayıp. Ailesi ve yakınları kadının bulunabilmesi için yetkililere haber verdi; ekipler arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

olay yeri ve zaman:

Olay, Kocagür Mahallesi'nde 21 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem Tok yakınlarına haber vermeden evinden ayrıldı ve bir süre geri dönmedi.

arama çalışmaları:

Aile yakınlarının kendilerinin bulamayarak durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi ve kısa sürede olay yerine gelen ekipler mahalle ve çevresinde kapsamlı arama-kurtarma çalışmaları başlattı.

Yetkililerin ve arama ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği, ekiplerin kayıp kadını bulmak için bölgede aralıksız çalışma yürüttüğü bildirildi. Olayla ilgili yeni gelişmeler ve arama sonuçları yetkililer tarafından paylaşılacak.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE ALZHEİMER HASTASI YAŞLI KADINDAN UZUN SÜREDİR HABER ALINAMAZKEN, EKİPLER...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ALZHEİMER HASTASI YAŞLI KADINDAN UZUN SÜREDİR HABER ALINAMAZKEN, EKİPLER KADININ BULUNABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Masak'ın tespitiyle 619 milyon lira hareketliliği: Bodrum merkezli operasyonda 1...
images

Hızlı müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını Ahır Dağı'nda
images

Pülümür'de kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası köy dışında sağ bulundu
images

Düzce'de yasa dışı bahis çetesine büyük darbe: hesaplarda 5,2 milyar lira hareke...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Masak'ın tespitiyle 619 milyon lira hareketliliği: Bodrum merkezli operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Hızlı müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını Ahır Dağı'nda

Pülümür'de kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası köy dışında sağ bulundu

Düzce'de yasa dışı bahis çetesine büyük darbe: hesaplarda 5,2 milyar lira hareketi tespit edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği