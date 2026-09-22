Alzheimer hastası Meryem Tok için seferberlik: kayıp kadının bulunması için ekipler aralıksız çalışıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen Meryem Tok (75) uzun süredir kayıp. Ailesi ve yakınları kadının bulunabilmesi için yetkililere haber verdi; ekipler arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

olay yeri ve zaman:

Olay, Kocagür Mahallesi'nde 21 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem Tok yakınlarına haber vermeden evinden ayrıldı ve bir süre geri dönmedi.

arama çalışmaları:

Aile yakınlarının kendilerinin bulamayarak durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi ve kısa sürede olay yerine gelen ekipler mahalle ve çevresinde kapsamlı arama-kurtarma çalışmaları başlattı.

Yetkililerin ve arama ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği, ekiplerin kayıp kadını bulmak için bölgede aralıksız çalışma yürüttüğü bildirildi. Olayla ilgili yeni gelişmeler ve arama sonuçları yetkililer tarafından paylaşılacak.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ALZHEİMER HASTASI YAŞLI KADINDAN UZUN SÜREDİR HABER ALINAMAZKEN, EKİPLER KADININ BULUNABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.