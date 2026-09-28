Amanos eteklerinde yayla evinde uyuşturucu bulundu: üç kişi tutuklandı

operasyonun ayrıntıları:
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası'nda bulunan bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğiyle evde detaylı arama yaptı.
ele geçirilen maddeler ve gözaltılar:
Aramada, baza yatağın altında bulunan siyah torba içerisindeki poşetlerde 2 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.
Ev sahibiyle birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.
adli süreç:
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
JANDARMA EKİPLERİNİN ZORKUN YAYLASI’NDAKİ BİR EVE DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİLO 800 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
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