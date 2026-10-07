Amasra açığında kaybolan maden işçisi için deniz, hava ve kara araması sürüyor

olayın başlangıcı ve ihbar:

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan 43 yaşındaki İlker Mızrap, mesaisi sonrasında kişisel teknesiyle denize açıldı. Saat 19.00 civarında eşine 'Balıkları tuttum, geliyorum' mesajı gönderen Mızrap'tan daha sonra haber alınamadı. Eve dönmemesi üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

arama çalışmaları ve genişletilen bölge:

Sahil Güvenlik ekipleri, ilk etapta Amasra açıklarında başlattıkları deniz aramalarını hava ve kara unsurlarıyla destekledi. Bölgedeki rüzgârın poyrazlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle ekipler, akıntı hesaplarını da göz önünde bulundurarak arama alanını Kurucaşile ve Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarına doğru genişletti.

Çalışmalara Amasra Sahil Güvenlik'e ait 3 bot ve Cide bölgesinden gelen bir Sahil Güvenlik botu katıldı. Denizde Sahil Güvenlik ekipleri ile bölgedeki amatör ve profesyonel balıkçılar, karada jandarma ekipleri, havada ise drone ve helikopter desteğiyle arama sürdürülüyor.

Ayrıca, Bartın Valisi Nurtaç Arslan koordinasyonunda gece boyunca sürdürülen çalışmalara sabah saatlerinde Samsun'dan havalanan bir helikopter da dahil edildi. Ekipler, Mızrap'ın cep telefonundan sinyal alınabilmesi için ayrı bir çalışma yürütüyor; ancak şu ana kadar telefondan herhangi bir sinyal tespit edilemediği belirtildi.

aile, yetkililer ve saha koordinasyonu:

Arama faaliyetlerini Amasra Büyük Liman'da takip eden Mızrap ailesi, bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor. Aileye bilgi veren isimler arasında Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Cihan Seymen ve Amasra İlçe Emniyet Müdür Vekili Yusuf Bora yer aldı.

Kaymakam Erdoğan, olayın ilk anından itibaren valinin talimatıyla havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarının başlatıldığını ve bölgedeki tüm balıkçı barınakları ile balıkçıların bilgilendirildiğini söyledi. Erdoğan, çalışmaların koordineli şekilde sürdüğünü ve vatandaşın sağ salim bulunması ümidiyle çabaların devam ettiğini belirtti.

Arama çalışmalarına sahada görev yapan resmi ekiplerin yanı sıra çevredeki balıkçılar da destek veriyor; ekipler, teknenin arıza yapmış olma ihtimali ve deniz akıntılarının sürükleme etkisini dikkate alarak iz sürdürüyor. Çalışmalar, Sahil Güvenlik, jandarma ve ilgili diğer birimlerin koordinasyonuyla deniz, hava ve kara unsurları kullanılarak devam ediyor.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığını bildirirken, arama ekipleri ve aile olayla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının seyrine göre yeni bir değerlendirme yapılacağı aktarıldı.

BARTIN’IN AMASRA İLÇESİNDE BALIK TUTMAK İÇİN KENDİ TEKNESİYLE DENİZE AÇILAN 43 YAŞINDAKİ MADEN İŞÇİSİ İLKER MIZRAP’TAN, EŞİNE GÖNDERDİĞİ "BALIKLARI TUTTUM, GELİYORUM" MESAJININ ARDINDAN BİR DAHA HABER ALINAMADI.