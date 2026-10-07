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Amasra açıklarında 27 saattir iz bulunamayan madenci için geniş çaplı arama

Bartın'ın Amasra ilçesinde teknesiyle açıldıktan sonra kaybolan 43 yaşındaki madenci İlker Mızrap için ekipler, Sahil Güvenlik ile 27 saattir arama yapıyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 21:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Amasra açıklarında 27 saattir iz bulunamayan madenci için geniş çaplı arama

olayın kısa özeti:

Bartın’ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan İlker Mızrap (43), mesai sonrası kendi teknesiyle denize açıldı. Dün akşam saat 17.45’te eşine gönderdiği "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajının ardından kendisinden haber alınamadı. Ailesinin durumu 112 Acil Çağırı Merkezi’ne bildirmesiyle Sahil Güvenlik koordinesinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

arama operasyonunun kapsamı:

Rüzgârın etkisiyle denizin dalgalı olması ve akıntıların yönü dikkate alınarak ekipler arama alanını genişletti. Sahil Güvenliğe ait bir helikopter ile 4 bot, 1 polis botu ve çok sayıda dron görev aldı. Arama kurtarmaya AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra bölgedeki balıkçı tekneleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Aramalar Amasra’dan batı yönünde Zonguldak, doğu yönünde Kastamonu Cide istikametlerine doğru yaklaşık 70 deniz mili ve kıyı şeridinden açılarak uluslararası sulara kadar uzanan yaklaşık 12 millik alana yayıldı. Teknenin devrilmiş olma veya arıza yapmış olma ihtimalleri değerlendiriliyor; bazı balıkçı tekneleri belirlenen noktalarda sürekli ağ atarak tekne ve enkaz aradı. Bölgeden geçen yük gemilerine de kayıp kişi ve tekne bilgisi iletildi.

görüntüler, iletişim ve son görüldüğü nokta:

Mızrap’a mesaj attıktan sonra telefonla ulaşılamadığı ve telefonundan sinyal alınamadığı bildirildi. Güvenlik kameraları ile Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Komutanlığı’nın helikopter pistindeki kayıtlar incelendi; Mızrap veya teknesine ait net bir görüntüye rastlanamadı. Ancak kameralarda, İlker Mızrap’ın olduğu tahmin edilen bir teknenin Tavşan Adası yakınlarında balık avladığı, daha sonra uluslararası sulara doğru seyrederek kamera açısından çıktığı anlar tespit edildi.

Arama çalışmaları hava karardıktan sonra teknik şartlar ve ekiplerin imkanları ölçüsünde sürdürülüyor. Gazeteciler de sahil ve kayalık alanları dronlarla tarayarak destek sağladı. Tüm bu çabalara rağmen, yayınlanan bilgilere göre 27 saattir Mızrap’a ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin gece şartlarına uygun yöntemlerle devam edeceğini ve bölgedeki deniz trafiği ile balıkçılara bilgi verilmeye devam edildiğini açıkladı.

Denizde kaybolan madenciden 27 saattir hiç bir iz bulunamadı

Denizde kaybolan madenciden 27 saattir hiç bir iz bulunamadı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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