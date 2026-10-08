Amasra açıklarında izine rastlanamayan tekne için dalgıçlar seferde

Amasra açıklarında sürdürülen aramalar

Bartın’ın Amasra ilçesi açıklarında kaybolan 43 yaşındaki madenci İlker Mızrap için gelen bir batık ihbarı, sahadaki ekipleri alarma geçirdi. Bölgeden gelen ihbar üzerine botlar, balıkçı tekneleri ve arama-kurtarma ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri ile su altı dalgıçları, su altı kameraları kullanarak söz konusu bölgede detaylı tarama yaptı.

ihbarın kaynağı ve arama bölgesi:

İlker Mızrap, Tavşan Adası yakınlarında tekneyle balık avlarken eşine 'Balıkları tuttum, geliyorum' mesajı attıktan sonra iki gündür evine dönmemişti. Daha önce Mızrap’ın avlandığı bölgede teknesinin battığını gösteren görüntüler olduğu belirtilmiş; bu görüntülerin ardından Tavşan Adası ile Ağlayan Ağaç Çay Bahçesi arasında suda batık bir gemi görüldüğü ihbarı geldi. İhbar edilen alan, kıyıya göre belirgin kayalık ve adacıkların bulunduğu bir bölge olarak tanımlandı ve ekipler bu sınırlar içinde arama gerçekleştirdi.

ekip müdahalesi ve bulunan bulgular:

Sahil Güvenlik ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, dalgıçlar dalış yaparak su altını inceledi, su altı kameralarıyla kayıt aldı ve balıkçı tekneleriyle yüzey taraması yapıldı. Yapılan aramalarda, bildirilen noktada batan bir tekne veya tekne parçasına rastlanmadı. Ekipler, olası sürüklenmelere karşı daha geniş bir alanda taramayı sürdürüyor.

Çalışmaları yakından izleyen aile fertleri, aramaların devam ettiği noktalarda bekleyişini sürdürüyor. Yetkililer, ihbarın ciddiye alındığını ve bölgedeki aramaların yoğunlaştırılarak devam ettiğini bildirdi; arama faaliyetleri halen sürüyor ve yeni bir bulgu sağlandığında ekiplerin müdahalesi devam edecek.

BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE BALIK AVLARKEN KAYBOLAN 43 YAŞINDAKİ MADENCİ İLKER MIZRAP'A AİT TEKNENİN GÖRÜLDÜĞÜ İHBARI ÜZERİNE BOTLAR VE SU ALTI DALGIÇLARI HAREKETE GEÇTİ. EKİPLERİN İHBAR EDİLEN BÖLGEDE YAPTIĞI ARAMA DA TEKNEYE RASTLANILMADI.