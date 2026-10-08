Amasra açıklarında teknenin battığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Arama çalışmaları yoğunlaştırıldı

Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 6 Ekim Salı günü mesai sonrası balık tutmak için denize açılan 43 yaşındaki İlker Mızrap için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Mızrap, saat 16:30 civarında teknesiyle ayrıldı; eşine saat 17:45’te "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajı göndermesine rağmen evine dönmedi. Olayın bildirilmesiyle Sahil Güvenlik komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve emniyet ekipleri harekete geçti.

Kullanılan unsurlar ve bölge taraması:

Arama çalışmalarında 1 helikopter, 4 bot, 1 polis botu ile çok sayıda drone, amatör balıkçılar ve kara ekipleri görev aldı. Ekipler liman, sahil, kayalık alanlar, çevre koylar ile Tavşan Adası çevresinde havadan, denizden ve karadan tarama yaptı. Yaklaşık 42 saattir süren çalışmalarda henüz madenciye ya da teknesine ait bir iz bulunamadı.

Kamera görüntüleri ve teknenin batışı:

İlçedeki yüzlerce güvenlik kamerası ve liman kamerası incelendi. Yapılan detaylı incelemede, bir işyerinin kamerasına yansıyan görüntülerde kayıp tekneye ait olduğu değerlendirilen bir teknede batma anı tespit edildi. Görüntülerde teknenin bir anda suya gömülerek saniyeler içinde gözden kaybolduğu görülüyor; bu tespit üzerine aramalar Amasra açıklarında yoğunlaştırıldı.

Su altı ekipmanları ve aileye bilgi:

Arama faaliyetlerine su altı görüntüleme sistemleri eklendi. Bölgeye gönderilen ve suyun altında 38 metreye kadar inebilen su altı dronu ile dalgıç ekipleri koordineli biçimde çalışıyor. Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, elde edilen kamera kayıtları doğrultusunda bölgeyi yeniden tarıyor. Ailesine görüntüler hakkında bilgi verildi; aile beklentisi giderek tedirginliğe dönüştü.

Yetkililer, çalışmaların hava ve deniz koşullarına göre ivedilikle sürdürüleceğini, bölgedeki tüm kamera ve görsel verilerin titizlikle incelendiğini bildiriyor.

BARTIN'IN AMASRA İLÇESİ AÇIKLARINDA BALIK TUTMAK AMACIYLA DENİZE AÇILAN MADEN İŞÇİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI İKİ GÜNDÜR SÜRÜYOR.