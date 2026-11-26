Mesleği ve kariyeri:
Zeki Karadayı, Amasya'da bir süredir tedavi gördükten sonra 84 yaşında hayatını kaybetti. Karadayı, kent basınında tanınan bir isim olarak biliniyordu.
yerel basındaki rolü:
Karadayı, kentte yayınlanan Yeşilırmak Gazetesi için uzun yıllar yazı işleri müdürlüğü yaptı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu kaydedildi.
Cenaze töreni:
Kendisi için düzenlenen cenaze namazı Sultan II. Bayezid Camii'nde kılındı. Törene protokol üyeleri de katılarak son görevlerini yerine getirdi.
defnedilme:
Namazın ardından Karadayı'nın cenazesi Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi.
AMASYA’DA 84 YAŞINDAKİ GAZETECİ ZEKİ KARADAYI, BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HAYATINI KAYBETTİ.
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