Amasya belediyesi parkı kirleten çocukları görüntüyle uyardı

Olayın detayları

Amasya merkez Şeyhcui Mahallesindeki bir oyun parkına gelen çocuklar, ellerindeki karton kutuları etrafa saçtı ve bir ağaca zarar verdi. O anları gören bir vatandaşın ihbarı üzerine durum kayda alındı ve belediyeye iletildi.

ihbar ve müdahale süreci:

İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler parkta bulunan çocukları uyardı ve uyardıkları miniklerin aileleriyle temasa geçti.

temizlik ve sosyal medya paylaşımı:

Daha sonra parka gelen temizlik personelleri alanı temizleyip önceki görünümüne kavuşturdu. Belediye, o anların görüntülerini sosyal medyada şu notla paylaştı: 'Hata yaptınız, sorumluluğunu aldınız. Asıl mesele de buydu çocuklar. Elinize sağlık'.

AMASYA BELEDİYESİ O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ "HATA YAPTINIZ" NOTUYLA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI.