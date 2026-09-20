Dolar 48,7813 +0,04%
Euro 56,0010 0,00%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.910,01 -0,43%
EUR/USD 1,1484 -0,06%
Brent Petrol 99,14 -0,15%
--°

Amasya belediyesi parkı kirleten çocukları görüntüyle uyardı

Amasya Şeyhcui Mahallesi'ndeki parkta karton kutuları saçan çocukların görüntüleri zabıta çağrıldı, ailelere ulaşılıp temizlik yapıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:12

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 14:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Amasya belediyesi parkı kirleten çocukları görüntüyle uyardı

Olayın detayları

Amasya merkez Şeyhcui Mahallesindeki bir oyun parkına gelen çocuklar, ellerindeki karton kutuları etrafa saçtı ve bir ağaca zarar verdi. O anları gören bir vatandaşın ihbarı üzerine durum kayda alındı ve belediyeye iletildi.

ihbar ve müdahale süreci:

İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler parkta bulunan çocukları uyardı ve uyardıkları miniklerin aileleriyle temasa geçti.

temizlik ve sosyal medya paylaşımı:

Daha sonra parka gelen temizlik personelleri alanı temizleyip önceki görünümüne kavuşturdu. Belediye, o anların görüntülerini sosyal medyada şu notla paylaştı: 'Hata yaptınız, sorumluluğunu aldınız. Asıl mesele de buydu çocuklar. Elinize sağlık'.

AMASYA BELEDİYESİ O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ &quot;HATA YAPTINIZ&quot; NOTUYLA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI.

AMASYA BELEDİYESİ O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ "HATA YAPTINIZ" NOTUYLA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çankırı'da 300 öğrenci DENEYAP uygulama sınavında proje yeteneklerini sergiledi
images

Gaziler günü'nde aramızdan ayrıldı: Kıbrıs gazisi Ali Soyöz son yolculuğuna uğur...
images

Adıyaman'da UMKE tatbikatı koordinasyon ve müdahale hızını sınadı
images

Gölmarmara NATO caddesi'nde kot düşürme ve sıcak asfalt çalışması başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı