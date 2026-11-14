Amasya merkezli operasyonda binlerce sentetik hap ve bonzai ele geçirildi, 12 tutuklu

Operasyonun kapsamı:

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Kasım'da Amasya merkezli olarak Samsun, Çorum ve Yozgat illerinde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında aramalar yapılmasını içerdi.

ele geçirilenler:

Aramalarda toplam 9 bin 474 adet sentetik ecza hap, 96,78 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,81 gram metamfetamin ve 1,73 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 4 düzenek ve aparat ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ve materyaller incelenmek üzere emniyet kayıtlarına alındı.

tutuklanan şüpheliler:

Operasyon kapsamında gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen Y.Y. (33), T.İ. (30), H.M. (21), M.S. (28), T.Ç. (25), S.K. (21), B.A.G. (33), B.A. (19), A.İ. (26), Y.B.U. (18), Y.Ş. (28) ve B.K. (27) olmak üzere toplam 12 şüpheli tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü bildirildi. Soruşturma ve adli süreçlerin devam ettiği belirtildi.

AMASYA MERKEZLİ SAMSUN, ÇORUM VE YOZGAT'TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.