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Amasya TSO'nun yeni rotası: Nureddin Güçyetmez başkan seçildi

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına meslek komiteleri oylamasıyla Nureddin Güçyetmez seçildi; yeni yönetim birlik ve hizmet vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 19:38

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Amasya TSO'nun yeni rotası: Nureddin Güçyetmez başkan seçildi

Amasya TSO'da yeni başkan seçimi

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurulu başkanı olarak Nureddin Güçyetmez seçildi. Seçim, meslek komiteleri temsilcilerinin belirlenmesinin ardından yapıldı ve oy dağılımı sonucu belirleyici oldu.

seçim süreci:

Yönetim kurulu başkanlığı oylamasında Nureddin Güçyetmez 19 oy alırken, önceki başkan Murat Kırlangıç 14 oyda kaldı. Meslek komitelerinin temsilcilerinin belirlenmesi seçim takviminde sonraki aşamaydı.

başkanın ilk mesajı:

Göreve seçilen Güçyetmez, meclis üyelerine teşekkür ederek, "Birlik, beraberlik içerisinde Amasya'da güzel şeyler başaracağız" dedi ve kente yönelik iş birliğiyle hareket edeceklerini vurguladı.

AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (TSO) YENİ BAŞKANI NUREDDİN GÜÇYETMEZ OLDU.

AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (TSO) YENİ BAŞKANI NUREDDİN GÜÇYETMEZ OLDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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