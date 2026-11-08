Dolar 50,1751 +0,08%
Euro 56,0356 +0,29%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.637,69 +0,98%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,37 -0,97%
--°

Amasya'da 22 ayar altınla kaplı lokumun tadım daveti

Amasya'da gıda dükkânında 22 ayar altın tozu ile kaplanan badem ve Antep fıstıklı lokumlar ücretsiz tattırılıyor; kilosu 10 bin TL.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Amasya'da 22 ayar altınla kaplı lokumun tadım daveti

Altın kaplama lokum Amasya'da ilgi çekiyor

Amasya'da gıda ürünleri satılan bir dükkandaki 22 ayar altın tozu ile kaplanan lokum görenleri şaşırtıyor. İçeriğinde badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü bulunan ve özel sarma dolgularla hazırlanan lokum, gıda tüzüğüne uygun yenilebilir altın tozu ile süsleniyor. Dükkanı ziyaret edenler, lokumun dilimlerinden isteyen herkes ücretsiz tadabiliyor.

üretim ve fiyatlar:

Dükkan sahibi Selim Kaya, ürünün üretiminde kullandıkları altın miktarını ve fiyatlandırmayı şöyle anlattı: "Altın kaplama lokumumuzda 22 ayar altın kullandık. 50 kilogramlık lokum kazanımıza 5 gram altın girmektedir. Kilosunu 10 bin TL’den satıyoruz. Her gelene tattırıyoruz. Alıp almamaları önemli değil". İş yerinde ayrıca 66 çeşit lokum bulunuyor ve bu çeşitlerin fiyatları 500 TL ile 3 bin TL arasında değişiyor.

ziyaretçi tepkileri:

Şef Sezer Dirican, altın kaplamalı lokumu daha önce hiç görmediğini belirterek, "Altın kaplamalı çok şeyle karşılaşmıştım. Ama lokumla değil. Dışı komple altın. Dışarıdan görseniz külçe altın gibi lokum yapmışlar" dedi.

Müşterilerden Nuran Muslu ise fiyatı eleştirerek, "Biz bu lokumu yiyemeyiz. Mahallemde de kimsenin yiyebileceğini düşünmüyorum. Çok pahalı. Onun yerine cennet hurmalarını kurutup yeriz" şeklinde konuştu.

SELİM KAYA AÇIKLAMQA YAPTI

SELİM KAYA AÇIKLAMQA YAPTI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayvalıklı çiftçiler traktör fabrikasında yeni teknolojileri inceledi
images

Eskişehir sanayi odası'na dünya çapında en iyi oda ödülü
images

Narenciye üreticilerinin kaderi: destek ve navlun yardımı çiftçiyi ayakta tutar
images

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

Gençlik festivali Manyas'ta öğrencileri buluşturdu

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz