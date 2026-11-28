Amasya'da büyük icazet töreni

Amasya, geleneksel olarak Türkiye'de en fazla hafız yetiştiren şehirler arasında yer alıyor. 642 genç, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamladı ve Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen törende icazet belgelerini aldı. Program, tekbirlerle salona giriş ve Kur'an tilavetiyle başladı.

Törenin akışı:

Genç hafızlar salona tekbirler eşliğinde girerken, tilavetin ardından Reis-ül Kurra Vekili Hamza Gökçe dua etti. Dua sonrası hafızlara icazet belgeleri takdim edildi; gençler, kendilerini yetiştiren hocalarına teşekkürlerini iletti. Tören esnasında hem Kur'an recitali hem de toplu dua anları dikkat çekti.

Diyanet'in mesajı ve katılımcılar:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, ailelere ve hayırsever iş insanlarına şükranlarını sundu. Kazancı, "Bu memlekette ezanlar dinmesin, bayrak inmesin, Kur'an her zaman bülbüller tarafından okunsun" düşüncesiyle desteğe işaret ederek, hayırseverlere "Allah sizin birinizi bin eylesin" temennisinde bulundu. Genç hafızlara yönelik olarak da "Siz bugünden sonra canlı bir Kur'an'sınız. Oturduğunuzda, konuştuğunuzda Kur'an'a yakışır konuşmalısınız" sözlerini paylaştı.

Törene Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Müftüsü İbrahim Yavuz ile diğer yetkililer katıldı. Program, hem ilçenin hafızlık geleneğini hem de ailelerin ve eğitimcilerin katkısını vurgulayarak sonlandı.

Amasya'da 642 genç hafız için icazet töreni