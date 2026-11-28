Amasya'da toplu icazet töreni:

Amasya, Türkiye'de en fazla hafız yetiştiren şehirler arasında yer alıyor. Bu yıl Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 642 genç için Amasya Spor Salonu'nda icazet töreni düzenlendi. Gençler salona tekbirlerle girerken program Kur'an tilavetiyle başladı.

törenin akışı:

Törende tilavetin ardından Reis-ül Kurra Vekili Hamza Gökçe dua etti ve daha sonra hafızlara icazet belgeleri takdim edildi. Genç hafızlar, icazet belgelerini alırken kendilerini yetiştiren hocalarına teşekkürlerini iletti; salonda duygulu anlar yaşandı.

yetkililerin mesajları:

Sinan Kazancı (Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü) ailelere ve hafızlık eğitimine destek veren hayırsever iş insanlarına şükranlarını sundu. Kazancı, hayır sahiplerine yönelik olarak Allah sizin birinizi bin eylesin temennisinde bulundu ve hafız gençlere seslenerek Siz bugünden sonra canlı bir Kur'an'sınız. Oturduğunuzda, konuştuğunuzda Kur'an'a yakışır konuşmalısınız ifadelerini kullandı.

Törene Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Müftüsü İbrahim Yavuz ile diğer yetkililer de katıldı. Program, kentte hafızlık kültürünün devam ettiğini gösteren bir buluşma olarak değerlendirildi.

Toplu icazet töreni, hem gençlerin eğitim sürecinin sonunu işaret eden hem de aileler, hocalar ve destek veren kurumlar arasındaki bağı güçlendiren bir organizasyon olarak öne çıktı.

TÜRKİYE'DE EN FAZLA HAFIZ YETİŞTİRİLEN ŞEHİRLERDEN OLAN AMASYA'DA 642 HAFIZ GENÇ İÇİN İCAZET PROGRAMI DÜZENLENDİ.