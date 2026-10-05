Amasya'da kapatılan ocaklar 294 madenciyi işsiz bıraktı

Amasya'nın Merzifon ve Suluova ilçelerindeki Çeltek kömür ocaklarında üretim durdu. Yeni Anadolu Madencilik tarafından teknik ve mali gerekçelerle feshedilen işçi sözleşmeleri sonucunda 294 madenci işsiz kaldı. Bölgede yıllardır çalışan işçiler ve sendika temsilcileri, ocakların kapatılmasının yarattığı ekonomik ve sosyal yıkımın önlenmesini talep ediyor.

rezervler ve işletme çağrısı:

Maden İş Sendikası Suluova Şube Başkanı Cemil Güven, bölgede 16 milyon tondan fazla rezerv olduğunu vurgulayarak, "Burası 75 yıllık bir işletme. Mutlaka çalıştırılmalı, insanlar ekmek yemeli. Buranın kapatılmasının amacını kimse izah edemez" dedi. Sendika yetkilileri ve bölge temsilcileri, rezervlerin üretime dönmesi ve tesislerin yeniden faaliyete geçirilmesi için girişimlerin hızlandırılmasını istiyor.

madencilerin yaşadıkları ve talepleri:

İşten çıkarılan madencilerden Hüseyin Tonkır, 6 Şubat 2023'te deprem bölgesine gidip 25 gün arama-kurtarma faaliyetlerinde bulunduklarını hatırlattı: "Arkadaşlarımızla depremzedelere umut olmaya çalışmıştık. Şimdi de vatandaşımızın, devletimizin yanımızda olmasını istiyoruz. Umuda ihtiyacımız var. Çünkü ben okula giden çocuğuma utancımdan 'işsizim' diyemiyorum".

Diğer bir madenci Emrah Korkmazlı ise, ocakların kapanmasının ailelerin geçimini doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, "Ekmek teknemizin kapanmasını istemiyoruz. Bu memlekette madenciler 6 Şubat'ta halkının yanındaydı. Şimdi de madencinin depremi. Biz halkımızın yanımızda olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Türk-İş Amasya İl Başkanı Ayturan Küpçü, yer altı kaynaklarının üretime dönmesinin önemini belirterek, "Ekmeğini taştan, kömürden çıkartan 294 arkadaşımız bugün işsiz kaldı. Çocukları okula gidiyor. Biz onları bu halde gördüğümüzde üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Bölge sivil toplum kuruluşları ve sendikalar, hem işçilerin haklarının korunmasını hem de ocakların ekonomik gerekçelerle kapatılmasının nedenlerinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.

Yerel yetkililer ve şirket arasındaki görüşmelerin akıbeti, işsiz kalan madenciler ve aileleri için belirleyici olacak. Madenciler, hem geçici destek mekanizmalarının sağlanmasını hem de rezervlerin değerlendirilerek istihdama dönüştürülmesini bekliyor.

Amasya'da 294 madenci işsiz kaldı