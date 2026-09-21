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Amasya'da Kıbrıs gazisi Bahattin Şen son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Bahattin Şen (74), Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı; törene vali, milletvekilleri ve komutanlar katıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Amasya'da Kıbrıs gazisi Bahattin Şen son yolculuğuna uğurlandı

Törene katılanlar:

Amasya'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Bahattin Şen (74) için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine il protokolü, milletvekilleri ve askeri yetkililer katıldı.

Resmi temsilciler ve taziyeler:

Törene Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile diğer yetkililer de iştirak etti. Vali Bakan, Tekirdede Mezarlığına defnedilen Şen'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Aile ve defin bilgileri:

Evli ve üç çocuk babası olan Şen, Fatih Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Tekirdede Mezarlığına defnedildi. Törene katılanlar, merhuma saygı duruşunda bulundu ve ailesine destek verdiler.

AMASYA’DA HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ BAHATTİN ŞEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. EVLİ VE 3 ÇOCUK...

AMASYA’DA HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ BAHATTİN ŞEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI BAHATTİN ŞEN (74) İÇİN FATİH CAMİİ’NDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNE AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN, AK PARTİ AMASYA MİLLETVEKİLLERİ HALUK İPEK VE HASAN ÇİLEZ, GARNİZON KOMUTANI TUĞGENERAL KEMAL ÇAKIROĞLU VE DİĞER YETKİLİLER DE KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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