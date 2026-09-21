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Amasya'da misket elması bahçeleri çıtırtıyla doldu

Amasya'da coğrafi işaretli misket elmasının verimli hasadı başladı; üreticiler 2 bin 200 dekarda yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte bekliyor, fiyat 10–30 TL.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Amasya'da misket elması bahçeleri çıtırtıyla doldu

hasat başladı ve bahçeler renkleniyor:

Amasya'da 2 bin yıldır yetiştirilen ve coğrafi işaret sahibi olan misket elmasının hasadı bu yıl verimli başladı. Ağaç dalları rengarenk elmalarla dolarken üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren merdivenlerle bahçelere tırmanıp gün boyu toplamaya devam ediyor. Elmalar ortasından yatay kesildiğinde çekirdeklerinin yıldız şeklini almasıyla biliniyor; yöre halkı bu görünüme ve elmanın kendine has kokusuna güveniyor.

Yere düşen elmalar bile çürümeden toplanıp fabrikalara gönderiliyor ve böylece ekonomiye kazandırılıyor. Üretimdeki bu hareketlilik, bölge için hem istihdam hem de gelir kaynağı olmaya devam ediyor.

rekolte beklentisi ve fiyatlar:

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci hasadın iyi gittiğini belirterek, misket elmasının 2 bin 200 dekar alanda yetiştirildiğini ve yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte beklendiğini açıkladı. Tezgah ve dal fiyatları ise 10 TL ile 30 TL arasında değişiyor.

çiftçilerin uyarısı ve deneyimleri:

Yörenin tecrübeli üreticilerinden 78 yaşındaki Bekir Damatoğlu misket elmasının lezzetini ve kokusunu ayırt edilebilecek düzeyde olduğunu vurguladı. Damatoğlu, tüketim sırasında duyulan çıtırtı sesinin ayırt edici olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı: "Çıtırtı sesi çıkmayan elma Amasya elması değildir." Ayrıca misket elmasının serin bir ortamda yaklaşık altı ay bozulmadan saklanabildiğini söyledi.

Diğer üretici Ümit Damatoğlu ise bahçesinde bulunan 12 çeşit elma arasında yere düşenlerin de değerlendirildiğini, geçen yıl yaşanan zirai don felaketinin ardından üreticilerin elmaya hasret kaldığını ifade etti. Üreticiler halkı Amasya misket elmasından satın alarak destek olmaya davet ediyorlar.

Amasya&#039;da tescilli misket elmasının hasadı başladı: Farkı &#039;çıtırtı&#039; sesinde

Amasya'da tescilli misket elmasının hasadı başladı: Farkı 'çıtırtı' sesinde

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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