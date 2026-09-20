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Amasya'da oyun parkında kirlilik anı belediye tarafından paylaşıldı

Amasya Belediyesi, Şeyhcui Mahallesi'ndeki parkı karton kutularla kirleten çocukların görüntülerini 'Hata yaptınız' notuyla paylaşıp aileleriyle görüştü.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Amasya'da oyun parkında kirlilik anı belediye tarafından paylaşıldı

Amasya'da oyun parkında kirlilik anı belediye tarafından paylaşıldı

Amasya Belediyesi, Şeyhcui Mahallesi'ndeki bir oyun parkında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak kamuoyuna duyurdu. Kayıtlarda çocukların ellerindeki karton kutuları etrafa attığı ve park alanında zarar oluşturduğu görülüyor.

Olayın gelişimi:

Oyun parkına gelen çocuklar ellerlerindeki karton kutuları etrafa saçtı ve bazı ağaçlara zarar verdi. Durumu fark edip görüntüleyen bir vatandaşın ihbarı üzerine parka zabıta ekipleri yönlendirildi. Ekipler, uyarıda bulundukları miniklerin aileleriyle de temasa geçti. Daha sonra parka gelen temizlik personelleri alanı temizleyip parkı önceki görünümüne kavuşturdu.

Belediyenin paylaşımı ve mesajı:

Belediye, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından 'Hata yaptınız, sorumluluğunu aldınız. Asıl mesele de buydu çocuklar. Elinize sağlık' notuyla paylaştı. Paylaşım, açıkça uyarı ve sorumluluk vurgusu içerirken, yerel düzeyde hem denetim hem de farkındalık oluşturma çabası olarak değerlendirilebilir. Olayın ardından park temizlenmiş ve ilgili kişilerle irtibat kurulmuştur.

Amasya&#039;da parkı kirleten çocukları belediye ifşa etti: &quot;Hata yaptınız&quot;

Amasya'da parkı kirleten çocukları belediye ifşa etti: "Hata yaptınız"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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