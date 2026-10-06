Dolar 49,1720 +0,12%
Euro 55,3350 +0,34%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.628,30 +0,86%
EUR/USD 1,1261 +0,34%
Brent Petrol 101,15 +0,83%
--°

Amasya'da şap alarmı: hayvan pazarları geçici süreyle kapatıldı

Amasya'da şap görümleri üzerine valilik, il genelindeki hayvan pazarları ve satış yerlerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı; nakiller mevzuata uygun sürecek.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Amasya'da şap alarmı: hayvan pazarları geçici süreyle kapatıldı

Amasya'da şap için alınan tedbirler

Amasya Valiliği, çevre iller ve merkeze bağlı bir köyde tespit edilen şap vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla il genelindeki tüm hayvan pazarları ve satış yerlerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı. Karar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından alındı.

Valilik kararı, hayvan sağlığını korumayı ve muhtemel salgınların önüne geçmeyi hedefliyor; ilgili birimler tarafından tedbirler güçlendirildi ve saha çalışmaları hızlandırıldı.

Nakil ve denetim koşulları:

Valilikten yapılan açıklamada, pazarların kapatılmasının il genelinde kapsamlı bir hayvan sevk yasağı anlamına gelmediği vurgulandı. Hayvan hareketleri, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2026/2) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecek. İller arası ve il içi nakillerde veteriner sağlık raporu, gerekli sağlık şartları, kayıt ve diğer belgelerin bulunması ile denetim kurallarına uyulması şartı aranıyor; bu koşullar sağlandığında genel bir kısıtlama uygulanmayacak.

Saha çalışmaları ve yetiştiricilere çağrı:

İl genelinde ekiplerin saha taramaları, aşılama ve denetim çalışmaları sürüyor. Yetkililer, yetiştiricilere hijyen kurallarına titizlikle uymaları, şüpheli hayvanları izole etmeleri ve yetkili veterinerlere bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu. Alınan tedbirlerin etkinliği, denetim ve bildirim süreçlerinin sıkı uygulanmasına bağlı olacak.

AMASYA VALİLİĞİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE AMASYA İL HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYONU...

AMASYA VALİLİĞİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE AMASYA İL HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYONU TARAFINDAN ALINAN KARAR DOĞRULTUSUNDA, HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE OLASI SALGINLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA TEDBİRLER ARTIRILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Göktaş, Gaziantep'te serebral palsili Cansu ile umut dolu sohbet
images

Çaydeğirmeni'nde yeni jandarma karakolu bölge güvenliğine katkı sunacak
images

Başkan Geçit’ten MİAD Malatya şubesine ziyaret
images

Efeler'de 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi: kredisiz yatırım vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı

Efeler'de tütün kaçakçılığı çökertildi: makineler, makaronlar ve 380 kilo tütün ele geçirildi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi