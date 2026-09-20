Amasya'da son dakikada gelen golle eşitlik sağlandı

maç özeti:

TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Amasyaspor FK ile Bulvarspor karşılaşması 12 Haziran Stadı'nda oynandı ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Maçı yöneten hakem üçlüsü Emre Küçük, Oğuz Akyüz ve Volkan Esen oldu. Karşılaşma boyunca tempo yüksek seyrederken son dakikalarda alınan gol maça denge getirdi.

goller ve kritik anlar:

Bulvarspor maçta erken davrandı; Emin Kaan Arslan dakikada 7 ile takımını öne geçirdi. Amasyaspor 57. dakikada Hasan Çelik ile eşitliği sağladı. Müsabakanın son bölümünde Amasyaspor'da Yunus Emre Kobya (dk. 89) ile skoru 2-1'e taşıdı ancak uzatma dakikalarında Mertkan Cengiz (dk. 90+8) Bulvarspor adına skoru 2-2'ye getirerek maçın sonucunu belirledi.