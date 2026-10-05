Amasya'nın çeltek ocaklarının durması 294 madenciyi işsiz bıraktı

üretim neden durdu:

Amasya'daki Çeltek kömür ocaklarında üretim durdu ve Merzifon ile Suluova ilçelerindeki iki saha üzerinden çalışan işçilerin sözleşmeleri Yeni Anadolu Madencilik tarafından teknik ve mali gerekçelerle feshedildi. Kararın ardından toplam 294 madenci işsiz kaldı.

Ocakların kapanmasıyla bölgede ailelerin gelir kaynakları tehlikeye girdi. İşyeri kapatma gerekçeleri şirket tarafından teknik ve mali sebepler olarak açıklansa da, bölge sendikası ve işçiler bu karara tepki gösteriyor.

madencilerin sahada yaptıkları yardım ve yaşadığı kaygılar:

Madenciler daha önce 6 Şubat 2023 depremlerinde arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Maden işçisi Hüseyin Tonkır, "Arkadaşlarımızla depremzedelere umut olmaya çalışmıştık. Şimdi de vatandaşımızın, devletimizin yanımızda olmasını istiyoruz. Umuda ihtiyacımız var. Çünkü ben okula giden çocuğuma utancımdan 'işsizim' diyemiyorum" diyerek hem geçmişteki katkıyı hem de şimdi yaşanan belirsizliği vurguladı.

Bir diğer işçi Emrah Korkmazlı da "Ekmek teknemizin kapanmasını istemiyoruz. Bu memlekette madenciler 6 Şubat’ta halkının yanındaydı. Şimdi de madencinin depremi. Biz halkımızın yanımızda olmasını istiyoruz" ifadelerini kullanarak bölgedeki sosyal etkileri dile getirdi.

sendikaların veriler ve talepleri:

Maden İş Sendikası Suluova Şube Başkanı Cemil Güven, sahada 16 milyon tondan fazla rezerv bulunduğunu belirterek işletmenin "75 yıllık bir işletme" olduğuna dikkat çekti ve ocakların kapatılmasına anlam verilemediğini söyledi: "Mutlaka çalıştırılmalı, insanlar ekmek yemeli. Buranın kapatılmasının amacını kimse izah edemez."

Türk-İş Amasya İl Başkanı Ayturan Küpçü de durumu şöyle özetledi: "Ekmeğini taştan, kömürden çıkartan 294 arkadaşımız bugün işsiz kaldı. Çocukları okula gidiyor. Biz onları bu halde gördüğümüzde üzüntü duyuyoruz."

İşçiler ve sendikalar, rezervlerin işletmeye devam edilmesi ve bölge halkının geçim kaynaklarının korunması yönünde yetkililerden müdahale bekliyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği, çalışmaları sona eren işçilerin durumu ve ocakların geleceği önümüzdeki günlerde takip edilecek.

AMASYA’DAKİ ÇELTEK KÖMÜR OCAKLARINDA 294 MADENCİ İŞSİZ KALDI. ÜRETİMİN DURDUĞU MERZİFON İLE SULUOVA İLÇELERİNDEKİ İKİ MADEN SAHASINDA YILLARDIR ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SÖZLEŞMELERİ TEKNİK VE MALİ SEBEPLER NEDENİYLE YENİ ANADOLU MADENCİLİK FİRMASI TARAFINDAN FESHEDİLDİ.