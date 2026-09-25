Amasya'nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

Devir teslim töreni gerçekleştirildi

Amasya'ya atanan Ali Erkan Aktaşgül, şehre gelerek İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Yeni müdürün önceliği:

Görevi devralan Aktaşgül, hizmetleri için önceki müdüre teşekkür etti ve kentin güvenlik anlayışını sürdürme kararlığını vurguladı. Aktaşgül, "Amasya huzur şehri olarak biliniyor. Biz de bunu bir adım ileri götürmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Veda konuşması:

Ayhan Saraç, İki yıldır yürüttüğü Amasya Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmasının ardından görevi teslim etti. Saraç, "Biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Bayrağı emin ellere teslim ediyorum" diyerek yeni müdüre başarı diledi.

Törenin ardından Emniyet Müdürü Aktaşgül, polis mangasını selamladı ve birim yöneticileriyle tanıştı.

AMASYA'NIN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ ERKAN AKTAŞGÜL, ŞEHRE GELEREK GÖREVİNE BAŞLADI.