maç özeti:

TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Amasyaspor, konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor'u 1-0 yenerek üç puanı aldı. Stat: 12 Haziran. Maçın tek golü 36. dakikada Mücahit Çakır tarafından kaydedildi. Karşılaşmanın son anlarında Amasyaspor'dan Muhammet Doğukan Kalkışım (dk. 90) kırmızı kart gördü ve ekip maçı eksik tamamladı.

kadro ve değişiklikler:

Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Atalay Gürel, Hasan Çelik (Ali Erkin dk. 77), Savaş Çakır (Ahmet Emin Aksakal dk. 65), Buğrahan Bekar, Safa Kınalı, Muhammet Doğukan Kalkışım, Fatih Ergen, Murat Şevik, Mücahit Çakır, Muhammet Karahan (Mehmet Bavver Özbahçeci dk. 87).

Küçükçekmece Sinopspor: Kaan Atakan, Oğuz Aksoy (Bora Çuha dk. 73), Enes Artun Azak (Emir Can Aksu dk. 46), Tugay Yıldırım, Önder Selimoğlu, Atalay Yıldırım, Emre Oymak (Alişan Durmuş dk. 46), Efe Can Baran (Hüseyin Afkan dk. 65), Kerem Yorulmaz, Buğrahan Karslı, Mehmet Can Kocabaş.

hakemler ve kartlar:

Hakemler: İsmail Güzel, Uğur Ülker, Turan Akbulut.

Kırmızı kart: Muhammet Doğukan Kalkışım (dk. 90) (Amasyaspor FK).

Sarı kartlar: Mücahit Çakır, Fatih Ergen, Savaş Çakır, Buğrahan Bekar (Amasyaspor FK); Enes Artun Azak, Tugay Yıldırım, Atalay Yıldırım, Alişan Durmuş (Küçükçekmece Sinopspor).

TFF 3. LİG 1. GRUP 14. HAFTASINDA AMASYASPOR, KONUK ETTİĞİ KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR’U 1-0’LIK SKORLA MAĞLUP ETTİ.