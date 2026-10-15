Amatör ruhu bilimle buluşturan spor zirvesi genç sporcuları bir araya getirdi

Sporda Bilim ve Vizyon Zirvesi paneli Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Sporda Bilim ve Vizyon Zirvesi" paneli, Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Balıkesir Üniversitesi ve Demirezen Vakfı iş birliğiyle yapıldı. Panele Vali Yardımcısı Eyüp Kaykaç, Balıkesir ASKF Başkanı Metin Mengüç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğur Baysal, Demirezen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eren Demirezen, milli boksör Esra Yıldız Kahraman, sporcular ve antrenörler katıldı.

panelde ele alınan konular:

Panelde, sporun bilimsel temellerle desteklenmesinin önemi vurgulandı. Konuşmacılar; Prof. Dr. İbrahim Erdemir, Doç. Dr. Nahit Özdayı, Doç. Dr. Aziz Atik, kuvvet ve kondisyon koçu Polat Çakıcı ve fizyoterapist Mustafa Gökberk Şener olarak yer aldı. Katılımcılar, sporcu beslenmesi, doğru antrenman yöntemleri ve sporcu sakatlıklarının önlenmesi gibi başlıkları hem teorik hem pratik yaklaşımlarla ele aldı.

Panelin amaçlarından biri, genç sporcuların antrenman ve beslenme süreçlerini bilimsel veriler ışığında şekillendirmelerine katkı sağlamak oldu. Konuşmacılar, planlı ve yaşa uygun antrenman programları ile beslenme düzeninin sporcu performansına ve sakatlanma riskine etkisini detaylandırdı. Ayrıca, sakatlıkların erken tanısı, rehabilitasyon süreçleri ve korunma stratejilerine dair uygulamalı öneriler paylaşıldı.

baysal'ın vurguları:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğur Baysal panelde şu ifadeleri kullandı: "Amatör ruh olmadan başarı olmaz mottosuyla sporcularımıza emek veren değerli antrenörlerimizi asla unutmuyoruz. Şehrimizde yetişmiş Esra Kahraman, Yasemin Adar, Nafia Kuş ve daha nice şampiyonları yetiştiren, onlara emek veren antrenörlerine de teşekkür ediyorum. Onlar bu başarılı yolculukta antrenörlerinin azmiyle, ailelerinin sabrıyla ve aldıkları eğitimle bu noktalara ulaşıyorlar. Biz Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere verdiği imkân ve desteklerle şehrimizi sportif anlamda geliştirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de en fazla organizasyona ev sahipliği yapan kentlerin başında geliyoruz".

Etkinlik, katılımcı genç sporcuların hem motivasyonunu artırmayı hem de günlük antrenman uygulamalarında bilimsel yaklaşımları benimsemelerini amaçladı. Panel sonunda soru-cevap bölümüyle sporcuların bireysel sorunlarına ve antrenörlerin saha deneyimlerine yönelik somut çözüm önerileri paylaşıldı. Organizasyon, gençlerin fiziksel gelişimi ve bilinçli spor hayatı konusunda farkındalık yaratmayı sürdürmeyi hedefliyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE SALİH TOZAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE "SPORDA BİLİM VE VİZYON ZİRVESİ" PANELİ DÜZENLENDİ. SPORUN BİLİMSEL TEMELLERLE DESTEKLENMESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLEN PANELDE; SPORCU BESLENMESİ, ANTRENMAN YÖNTEMLERİ VE SPORCU SAKATLIKLARI KONULARI ELE ALINDI.