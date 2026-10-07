Amatör spor haftası Bolu'da yürüyüş ve gösterilerle açıldı

Haftanın açılışı yürüyüşle yapıldı

Bolu’da Amatör Spor Haftası, düzenlenen yürüyüşle start aldı. Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliği kapsamında gerçekleştirildi ve kent merkezinde geniş bir katılımla ilerledi.

Programın akışı:

Yürüyüşe Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat ile birlikte il protokolü ve spor camiasından temsilciler katıldı. Yürüyüşün ardından tören alanı olarak belirlenen Anıtpark'ta açılış programı düzenlendi. Burada Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler bir konuşma yaparak Amatör Spor Haftası’nın anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi; etkinlikler kent merkezinde canlı bir atmosfer oluşturdu ve katılımcılardan olumlu geri dönüşler alındı.

Hafta boyunca planlanan etkinlikler ve hedefler:

Yetkililer, Amatör Spor Haftası boyunca kent genelinde çeşitli etkinliklerin süreceğini belirtti. Etkinliklerin temel hedefleri arasında sporun birleştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştırmak, amatör sporu teşvik etmek ve spor kültürünü daha geniş kitlelere yaymak yer alıyor. Organizasyon yetkilileri, hafta boyunca düzenlenecek programlarla bu amaçların destekleneceğini vurguladı.

Etkinlikler boyunca halkın katılımını artırmaya yönelik atölye, gösteri ve spor aktivitelerinin yapılacağı, kentte spor bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

BOLU’DA 5-11 EKİM TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN AMATÖR SPOR HAFTASI, YÜRÜYÜŞLE START ALDI.