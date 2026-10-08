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Amatör spor haftası samsun'da kortej ve salon gösterileriyle kutlandı

5-11 Ekim Amatör Spor Haftası kapsamında Samsun'da kortejle başlayan program, salon gösterileri ve branş sunumlarıyla coşkulu şekilde tamamlandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 19:35

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 19:41

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Amatör spor haftası samsun'da kortej ve salon gösterileriyle kutlandı

Amatör Spor Haftası samsun'da coşkuyla gerçekleştirildi

Samsun'da Türkiye genelinde 5-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası, ilçede düzenlenen kortej ve salon etkinlikleriyle kutlandı. Etkinlikler, İlkadım Okçuluk Salonu önünden başlayan yürüyüşle start aldı ve İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda sona erdi.

Yürüyüş ve salon gösterileri:

Program, spor kulüpleri, antrenörler ve sporcuların katıldığı kortejle başladı. Yürüyüşün ardından düzenlenen bölümde halkoyunları, taekwondo, capoeira, cimnastik ve judo branşlarında çeşitli gösteriler sahnelendi. Gösteriler, amatör sporun çeşitliliğini ve tabandaki dinamizmi gözler önüne serdi.

samsun'un spor altyapısı ve sporcu başarısı:

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "Her yıl coşkuyla kutlamış olduğumuz Amatör Spor Haftası’nı bugün de yine hep beraber bütün sporcularımızla birlikte kutluyoruz. İlk olarak yürüyüş yaptık. Yürüyüşün ardından etkinliklerimiz salon gösterileri ile devam etti. Bu etkinlikle asıl amacımız amatör sporu ve sporcuları güçlendirmek, onların sesi olmak" ifadelerini kullandı.

Dereci, il genelinde amatörden profesyonele geçen ve başarı elde eden sporcu sayısının giderek arttığına dikkat çekti. "Türkiye kapsamında Samsun’un çok güçlü bir spor altyapısı var. Bu manada Samsun hem spor şehridir hem de tesisleşme açısından da güçlü bir ilimizdir. Bu tesisleşmeye biz de antrenörlerle, sporcularla destek veriyoruz, güçlendiriyoruz" dedi.

Etkinlikleri değerlendiren Dereci, başarılı sporcuları havaalanında karşılayarak teşekkür ettiklerini belirterek, "Bu havaalanına gidip karşılamamızın sayısı her sene daha fazla çoğaldı. Bunun çoğalmış olması, bizim başarılı olan sporcularımızın artmış olmasını gösteriyor. Bu da bizim gurur kaynağımız" şeklinde konuştu.

Gün boyu süren etkinlikler, amatör sporun tabandaki önemini ve spor kültürünü canlı tutma hedefine vurgu yaparken, Samsun'da yetişen sporcuların ilerleyen dönemde daha büyük başarılara imza atacağı umudunu da pekiştirdi. Organizasyon, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve şehir genelinde pozitif bir spor atmosferi oluşturdu.

SAMSUN’DA TÜRK SPORUNUN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ OLAN AMATÖR SPOR, BU YIL DA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE...

SAMSUN’DA TÜRK SPORUNUN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ OLAN AMATÖR SPOR, BU YIL DA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE SAMSUN’DA COŞKUYLA KUTLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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